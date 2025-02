Bakıda qadın dəm qazından boğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fevralın 8-də saat 10 radələrində Əliyeva Ləman Azad qızı yaşadığı Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, keçid 1, ev 112-də dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

