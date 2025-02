Türkiyə Super Liqasında XXIII turun görüşü maraqlı hadisə ilə yadda alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" öz meydanında "Adana Dəmirspor"u qonaq edib.

İstanbul təmsilçisi hesabda 1:0 öndə olarkən, görüşün 33-cü dəqiqəsində qonaq komandanın baş məşqçisi Mustafa Alper Avcı oyunçularını meydançadan çıxarıb.

Beləliklə, matç təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, "Adana Dəmirspor" komandası müəmmalı penalti epizoduna etiraz olaraq belə bir qərar alıb.

