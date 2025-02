2024-cü il ərzində Azərbaycanda 1 milyon 196.8 min ton çörək istehsal olunub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, çörək istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 1044 ton artıb. Belə ki, 2023-cü ildə ölkədə 1 milyon 195.8 ton çörək istehsal edilmişdi.

Qeyd edək ki, ötən il unlu qənnadı məmulatların istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 7.6% artaraq 72 min 752 ton təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.