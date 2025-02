​Qalmaqallı "Qalatasaray" matçından sonra klub prezidenti istefa verdi

"Qalatasaray" matçında meydandan çəkilən "Adana Dəmirspor"un prezidenti Bedirhan Durak istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bedirhan Durak özünün sosial media hesabında açıqlama verib. Azarkeşlərə müraciət edən Durak klubun və özünün mənafeyi naminə istefa verdiyini ifadə edib. Qeyd edək ki, "Qalatasaray" - "Adana Dəmirspor" matçında hakimin penalti qərarından sonra qonaqlar birinci hissədə hesab 1-0 olarkən meydandan çəkilib. Qonaqların penalti qərarına etiraz etdiyi üçün meydandan çəkildiyi bildirilir. Penalti qərarının doğru olmadığı irəli sürülür. "Adana Dəmirspor" klubunun meydandan çəkilməsi müzakirələrə səbəb olub.

Qeyd edək ki, Bedirhan Durak prezidentliyi boyunca sosial mediada sıx tənqidlərlə yanaşı dəstək də alıb.

