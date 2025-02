"Aston Villa" türkiyəli futbolçu Yasin Özcanı heyətinə qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Müdafiəçi cari mövsümün sonuna qədər hazırda çıxış etdiyi "Kasımpaşa" komandasının formasını geyinməyə davam edəcək. O, yeni kollektivə gələn mövsümündən qatılacaq.

