Dövət Sərhəd Xidmətinin hərbçisini maşın vuraraq, öldürüb.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xaçmazın Qusarçay kəndi ərazisində baş verib.

Belə ki, kənd ərazisində avtomobil Şeydabəy Qəhrəmanov adlı hərbçimizi vurub. O, hadisə nəticəsində həyatını itirib.

