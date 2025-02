Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycandakı Rus Evinin fəaliyyətinə ölkə qanunvericiliyini pozduğuna görə xitam verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, artıq qurumun yerləşdiyi binanın üzərindəki "Rus Evi" yazısının sökülməsinə başlanılıb.

"Report"un Teleqram kanalında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.