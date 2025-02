“Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 30 illiyi” yubiley medalı təsis ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasında 2025-ci ilin “Konstitusiya və Suverenlik İli” elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planında qeyd edilib.

Həmçinin bildirilib ki, “Konstitusiya və Suverenlik İli”nə həsr olunmuş poçt markaları buraxılacaq.

