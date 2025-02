Muxtar Babayev COP28-in prezidenti ilə müzakirə apardı

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev COP28-in prezidenti Sultan əl-Cabirlə iqlim maliyyələşdirilməsi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində məlumat verilib.

"COP29-un prezidenti Muxtar Babayev WGS25-də (World Governments Summit) Sultan əl-Cabirlə görüşüb və ötən il COP28 sədrliyi tərəfindən Azərbaycana göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Onlar həmçinin BƏƏ və Azərbaycan arasında əsas iqlim prioritetləri, xüsusilə iqlim maliyyələşdirilməsi, enerji keçidi və innovativ həllər sahəsində tərəfdaşlığın davam etdirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Tərəflər süni intellekt də daxil olmaqla yeni texnologiyaların qlobal iqlim fəaliyyətlərinin sürətləndirilməsində və ümumi hədəflərə nail olunmasında necə mühüm rol oynaya biləcəyini müzakirə ediblər", - məlumatda qeyd olunub.

