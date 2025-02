Ryabkov ABŞ-nin Moskvadakı səfiri ilə görüşdü

Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov ABŞ-nin Moskvadakı səfiri Lin Treysi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova açıqlama verib. O, bildirib ki, Ryabkovun ABŞ səfiri ilə əvvəlcədən planlaşdırılan görüşü olub. Zaxarovanın sözlərinə görə, tərəflər görüş zamanı xarici qurumların fəaliyyətini müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ-nin Moskvadakı səfiri Treysinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Lakin ABŞ-nin Rusiyadakı səfirliyi səfərlə bağlı açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.