Mövsümün sonunda İtaliya nəhənginə keçəcək - Mourinyo razılıq verdi

“Fiorentina” “Fənərbaxça”nın ulduz futbolçusu üçün təklif göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya klubu Sebastyan Şimanskini transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, "Fiorentina" futbolçu üçün 12 milyon avro təklif edib. Bildirilir ki, Joze Mourinyo mövsümün qalan hissəsi üçün Şimanskiyə ehtiyac duyduğunu bildirib və rəhbərlikdən təklifi qəbul etməməyi xahiş edib. Bu tələbdən sonra “Fənərbaxça” transfer təklifini rədd edib. Mourinyonun hesabatına uyğun olaraq "Fənərbaxça" italyanlara futbolçu üçün təklifləri mövsümün sonunda nəzərdən keçirə biləcəklərini irəli sürüb.

Qeyd edək ki, iki il əvvəl “Fənərbaxça”nın heyətinə cəlb edilən Sebastyan Şimanskinin klubla müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Bu mövsüm 34 matçda meydana çıxan futbolçu 2 dəfə fərqlənib, 7 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.