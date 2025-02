Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının tələbəsi faciəvi şəkildə həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Dənizçilərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 4-cü kurs tələbəsi Elvin Salmanov Kəlbəcər rayonunda qayadan yıxılaraq həyatını itirib.

