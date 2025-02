Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri bu gecə Ukraynaya məxsus 83 ədəd pilotsuz uçuş aparatını (PUA) ələ keçirərək məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bryansk bölgəsində 37, Kursk və Lipetskdə 12, Tverd bölgəsində 9, Belqorod, Kaluqa, Smolensk və Voronejdə isə hər birində 3 ədəd PUA məhv edilib. Rostov vilayəti üzərində isə 1 ədəd PUA zərərsizləşdirilib.

