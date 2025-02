Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, buna səbəb Yasamal rayonu, Əbdülvahab Salamzadə küçəsində aparılan təmir işləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.