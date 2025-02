Sosial verilişlərə məhdudiyyət qoyulacaq? - AÇIQLAMA

Azərbaycan televziyalarında yayımlanan bəzi sosial proqramlar və ailə-məişət xarakterli verilişlərdə etik olmayan hallar baş verir və cəmiyyət tərəfindən tənqid olunur. Həmin verilişlərə ayrılan saatlar azaldıla bilərmi? Ümumiyyətlə, bu verilişlərlə bağlı hansısa tədbir görülür?

Bu sualı Metbuat.az-ın müxbiri Audiovizual Şurada jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə səsləndirib.

Suala cavab olaraq Audiovizual Şuranın sədri İsmət Səttarov bildirib ki, veriliş saatlarının azaldılması Şuranın səlahiyyətinə daxil deyil:

"Saatları azaltmaq mümkün deyil. Şura hansısa verilişin saatını azaltmağı tələb edə bilməz, bu qanun pozuntusu olar. Şura belə bir göstəriş versə, bu, səlahiyyət həddinin aşılması sayılar. Ancaq tövsiyələr verilə bilər. Dövlət qurumlarında da müəyyən narazılıqlar olur. Ancaq saat azaldılarsa, bunun yerini nə ilə dolduracaqsan? Əgər bir veriliş 4 saat yayımlanırsa və izləyicisi varsa, onun saatını azaltmaq çətindir. Əvəzində serial yayımlansa, bu, kifayət qədər baha başa gəlir. 3-4 serial yayımlamağa imkan yoxdur. Maarifləndirici verilişlər də var, lakin onların istehsalı da çətin və bahalıdır”.

İsmət Səttarov əlavə edib ki, ötən il bu tip verilişlərin saatı müəyyən qədər azaldılıb, lakin onlara olan maraq hələ də yüksəkdir:

"Keçən il bu proqramların yayım saatı azaldıldı, amma baxış sayı yenə də yüksək olaraq qaldı. Tənqidlər hələ də var, lakin əvvəlki illərlə müqayisədə müəyyən qədər azalıb. Bununla belə, bu verilişlərə tələb kifayət qədər böyükdür".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



