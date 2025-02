Xəzər Universitetinin rektoru istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetdən AzEdu.az-a bildirilib. Məlumata görə, Xəzər Universitetinin rektoru İradə Xəlilova istefa verərək, işdən çıxıb.

Qeyd olunub ki, yaxın günlərdə yeni rektorla bağlı məlumat ictimaiyyətə təqdim olunacaq.

