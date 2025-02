AZTV-nin efirində yayımlanan "Hədəf" verilişinin bugünkü buraxılışında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) son illərdə həyata keçirdiyi fəaliyyətdən bəhs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə təhlükəsizlik ekspertlərinin iştirakı ilə "Qusar əməliyyatı" və qurumun son fəaliyyətləri müzakirə olunub.

