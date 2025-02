Almaniya Kansleri Olaf Şolts və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesini müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş çərçivəsində həmçinin Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlığının perspektivlərinə diqqət çəkilib.

