İsrail daha 369 nəfər fələstinli məhbusu azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Jerusalem Post” məlumat qeyd edilib.

Qeyd edilib ki, proses tərəflər arasındakı anlaşma çərçivəsində baş tutub.

Məlumatda o da qeyd edilib ki, azad edilən fələstinlilərə “Biz nə unudacağıq, nə də bağışlayacağıq” yazılan köynəklər geyindirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.