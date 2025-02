Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XI tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Abşeron" səfərdə "Gəncə"nin qonağı olub.

Gəncə İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma qonaqların 3:1 (23:25, 22:25, 25:22, 23:25) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, qadınların Yüksək Liqasında XII turun oyunları fevralın 19-da və 22-də keçiriləcək.

