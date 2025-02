Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesini müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in “X” hesabında paylaşım olunub.

Tərəflər arasında Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının əsas istiqamətləri, ATƏT-in üzləşdiyi çağırışlar, regional və qlobal təhlükəsizliyə təhdidlər, eləcə də regionda vəziyyət ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

