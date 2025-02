Nazim Sadxıov UFC-də qələbə qazandı

Qarışıq döyüş növləri üzrə Azərbaycanı təmsil edən Nazim Sadıxov UFC promouşenində növbəti qələbəsini qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "UFC Fight Night" 251 turniri ABŞ-nin Nevada ştatının Las-Veqas şəhərində keçirilib.

N.Sadıxov Braziliyadan olan İsmael Bonfim ilə qarşılaşıb.

Azərbaycanlı döyüşçüsünün Bonfimin sağ göz nahiyəsinə ayaqla zərbə endirib. Birinci və ikinci raund arasında fasilə zamanı həkimlər Nazimin rəqibinin sağ gözü ilə görə bilmədiyini müəyyən etdikdən sonra döyüşü dayandırıblar.

Beləliklə, Nazim Sadıxov UFC-də 10-cu qələbəsini qazanıb.

