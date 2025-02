Prezident və birinci xanım Ağdam şəhərində - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 18-də Ağdam şəhərində səfərdə olub.

Prezident və xanımı “Hilton Garden İnn” hotelində aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) Ağdam Regional Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi və Təlim-Tədris Kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Prezident Ağdam Muğam Mərkəzində görülən tikinti işləri ilə, “Ağdam Residence” yaşayış kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olub.

İlham Əliyev Ağdam şəhərində 2-ci yaşayış kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub.

Prezident Əsgəran qala-kompleksinin konsepsiya layihəsi ilə tanış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTV Prezident İlham Əliyevin Ağdam səfərini əhatə edən video hazırlayıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

