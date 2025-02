UEFA Çempionlar Liqasının pley-off matçında "Borussiya Dortmund" "Sportinq Lissabon"u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyunda rəqibinin qapısından 3 cavabsız top keçirən almanlar ev oyununda qolsuz heç-heçəyə razılaşıblar - 0:0 (3:0).

Beləliklə də, Dortmund təmsilçisi Çempionlar Liqasında yoluna davam edir. Portuqallar isə turnirdə mübarizəni dayandırıblar.

