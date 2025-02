Rusiya Ukraynada vəziyyətin həllinə çox böyük əhəmiyyət verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. "Rusiya Ukrayna ilə bağlı danışıqlar masasına qayıtmağa hazırdır", - Prezident vurğulayıb.

