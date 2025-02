Bakıdakı “BBC News Azərbaycanca”nın ofisi bağlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC-nin yaydığı açıqlamada qeyd olunub. Bildirilib ki, şirkət Azərbaycan XİN-dən şifahi göstəriş aldıqdan sonra ölkədəki ofisini bağlamaq barədə qərar qəbul edib.

Qeyd edək ki, BBC-nin Azərbaycan dilində xidməti 1994-cü ildən bəri öncə radio dalğalarında, daha sonra onlayn fəaliyyət göstərib.

