ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskini tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Zelenskinin Donald Trampı tənqid edən bəyanatlarının arzulananın əksini yaradacağını bildirib. Ceyms Devid Vens, "O, indi ölkəsinin ümumiyyətlə mövcud olmasının yeganə səbəbinə açıq şəkildə hücum edir. Və bu hədsizdir” - deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.