Türkiyə ordusunun hərbçisi "Pəncə-Kilid" əməliyyatı bölgəsində şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, terrorçularla baş verən silahlı toqquşma zamanı Türkiyə ordusunun əsgəri Mustafa Uslu həlak olub. Nazirlik şəhidin ailəsinə və Türk xalqına başsağlığı verib.

Qeyd edək ki, "Pəncə-Kilid" əməliyyatı Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən terrorçulara qarşı davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.