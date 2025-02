Fransanın “Le Point” jurnalı “Yeni Dünya Nizamı” adlı xüsusi buraxılışının üz qabığında dünyanı formalaşdıracağına inandığı dörd liderin adını çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, üz qabığında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, ABŞ prezidenti Donald Tramp, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Çin prezidenti Si Cinpin də yer alıb.

"Le Point" yeni dünya nizamının əsas aktorlarının sözügedən dörd lider olduğuna diqqət çəkib.

