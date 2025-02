Ölkə ərazisində qarlı hava şəraitinin fevralın 24-ü gündüzədək davam edəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

