Yolların sürüşkən olması səbəbindən hazırda paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

"Mümkün qədər avtomobillə yola çıxmayın!", -deyə bildirilib.

