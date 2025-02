DİM-in saytı kiberhücuma məruz qaldı

"Hazırda imtahanlara qeydiyyatla bağlı əsaslı bir narahatlıq yoxdur. Bu vaxta qədər 80 mindən artıq ərizə artıq təsdiq olunub".

Metbuat.az Teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə deyib.

Bir neçə gündür dövlət informasiya ehtiyatlarına kütləvi DDOS hücumları müşahidə olunur. Həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında daxil olarkən bu problem müşahidə olunur. Yaranmış vəziyyət DİM saytında qeydiyyatdan keçməli olan şagirdlərdə ciddi narahatlığa səbəb olub.

Mətbuat katibi isə bildirib ki, qeydiyyat prosesi 20 fevraldan başlanıb və martın 5-nə qədər davam edəcək.

"Proses elektrondur, 24 saat ərzində işlək olur. Yəni iştirakçılara qeydiyyatdan keçmələri üçün kifayət qədər vaxt verilib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.