Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, politoloq Zaur Məmmədov DİA-nın İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri təyin edilib.

O bundan əvvəl sosial iş, təlim - tərbiyə, təşkilati məsələlər üzrə müşavir idi.

