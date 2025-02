Rusiyanın Samara vilayətində hökumət binasına qumbara atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Samara vilayətinin qubernatoru Vyaçeslav Fedorişev məlumat verib.

O bildirib ki, xəsarət alan olmayıb. Partlayış nəticəsində sadəcə səki plitələrinə ziyan dəyib.

Qumbaranı atan şəxs saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

