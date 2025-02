BGF azərbaycanlı gimnastın görüntüsünü paylaşdı - VİDEO

Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası (BGF) azərbaycanlı idmançının videosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Federasiya Mixail Malkinin Bədii Gimnastika üzrə 52-ci Dünya Çempionatından olan görüntülərini yayıb.

Həmin görüntülərə 19 milyondan çox baxış, 11 mindən çox rəy gəlib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandasının üzvü Mixail Malkin 2023-cü ildə Böyük Britaniyanın Birmingem şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanıb. 28 yaşlı gimnast Bakıda dünyaya gəlib, milliyyətcə rusdur.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.