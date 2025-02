“Bloomberg” agentliyinin Azərbaycanda müxbir akkreditasiyası ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report etibarlı mənbəyə istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl BBC və “Sputnik”in Azərbaycandakı nümayəndəlikləri, o cümlədən “Amerikanın səsi” radiosunun müxbir akkreditasiyası ləğv edilib.

