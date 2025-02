"Qalatasaray" Türkiyə Kubokunda pley-off mərhələsinə yüksəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İstanbul təmsilçisi C qrupunun III turunda "Konyaspor"u qəbul edib. "Rams Park"da baş tutan qarşılaşmada hesab açılmayıb.

Qeyd edək ki, bu nəticədən sonra "Qalatasaray" 5 xalla qrupu ikinci sırada kimi başa vuraraq pley-offa adlayıb.

