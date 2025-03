Sumqayıt şəhərində evdə yanğın olub.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, ümumi sahəsi 480 m² (hər mərtəbəsi 240 m²) olan ikimərtəbəli 8 otaqlı evin 1-ci mərtəbəsinin mətbəxində 4 paq.m mebel, 2 ədəd məişət avadanlığı və 1 ədəd plastikdən ibarət pəncərə çərçivəsi yanıb.

Yüksək temperaturdan 2-ci mərtəbənin pilləkən qəfəsində lambirdən ibarət tavan 6 m² sahədə əriyib. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

