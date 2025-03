Türkiyənin tanınmış müğənnisi Özcan Deniz barəsində istintaq başladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, o 3 villaya icazəsiz qaraj və hovuz tikdirib.

İstanbul Respublika Prokurorluğu "şəhərin memari görünüşündə xoş olmayan görüntü yaratmaq" və "Mədəni və təbii sərvətlərin mühafizəsi haqqında" iddiası ilə sənətçiyə qarşı cinayət işi açıb. Müğənni martın 5-də ifadə verəcək.

