BMT Təhlükəsiz Şurasında (TŞ) müsəlman ölkəsi də olmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan səfirlərlə iftar proqramında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, təşkilatda veto hüququna malik müsəlman ölkəsinin də təmsil olunmasına ehtiyac var: “Bu, zərurətdir”.

Ərdoğanın sözlərinə görə, müsəlmanlar dünya əhalisinin dördəbirini təşkil edir: “Müsəlmanlar artıq qərar qəbul etmə prosesində iştirak etməlidirlər”.

