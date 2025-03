PKK terror təşkilatının həbsdə olan lideri Abdullah Öcalanın tərəfdarlarına çağırışı ilə bağlı hansısa bazarlıq və ya təqib ehtimalı müzakirə mövzusu deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömər Çelik keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, Türkiyə Suriya və İraqda terror təhdidinin olmasını istəmir və Türkiyə bölgədə terrora son qoymaq üçün bəzi dövlətlərin təxribat cəhdlərinin qarşısı alınacaq.

