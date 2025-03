Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azercosmos" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin edilib.

Bununla da, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin müavinlərinin sayı 5-ə çatıb.

