Rusiyalı aktyor və rejissor Mixail Mokeev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Mixail Mokeev "Batalyonlar od soruşur", "Düşünmək üçün gecə" və "Qanlı it" seriallarında rol alıb. O, "Sevgi adyutantları", "Tatyana günü" və "Taleyimin xanımı" seriallarına rejissorluq edib.

Qeyd edək ki, onun 73 yaşı var idi.

