“Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyini bağlamaq niyyəti haqda bizə məlumat verib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BQXK-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verib.

“Hazırda hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayırıq. Bu dialoq bizim konfidensial və ikitərəfli dialoqumuzun bir hissəsidir”, - İ.Hüseynova vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.