Müdafiə Sənayesi Nazirliyində yeni təyinat olub.

Metuat.az Teleqraf-a istinadla xəbər verir ki, Araz Mustafa Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin İnformasiya Texnonologiyaları şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, A.Mustafa daha əvvəl müxtəlif qurumlarda layihə rəhbəri və digər vəzifələrdə çalışıb.

