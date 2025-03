Azərbaycan millisinin baş məşqçi postuna namizədlər bəlli oldu

AFFA futbol üzrə gənclərdən ibarət Azərbaycan milli komandasının (U-21) baş məşqçisi vəzifəsinə namizədlərin qısa siyahısını müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda siyahıda 3-ü Misli Premyer Liqa klublarına rəhbərlik edən 4 mütəxəssisin adı var: Elmar Baxşıyev ("Araz-Naxçıvan"), Ayxan Abbasov ("Şamaxı"), Azər Bağırov ("Kəpəz") və UEFA-nın məşqçilik kurslarında təlimatçı olan Arif Əsədov.

Yaxın vaxtlarda AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında bu məsələ və Azərbaycanın müxtəlif milli komandalarının digər məşqçiləri ilə bağlı qərar veriləcək.

