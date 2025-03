Hidayət ən reytinqli cüdoçuların siyahısında ikinci pilləyə yüksəldi

Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) qazandığı reytinq xallarının sayına görə ikincidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının (IJF) qarışıq cədvəli həm kişilər, həm də qadınların dünya reytinqində liderlərin göstəricilərini əks etdirir.

H.Heydərov birləşmiş siyahıda üçüncü yerdən ikinciyə yüksəlib. O, ikiqat dünya çempionu Ann-Mari Vaqneri (Almaniya, 7132) qabaqlayıb. Cüdoçumuzun 7360 xalı var.

Bu, kişilər arasında ən yüksək göstəricidir və Heydərov ümumi cədvəldə yalnız Olimpiya çempionu Krista Dequçidən (Kanada, 9790) geri qalır.

Digər olimpiya çempionumuz Zelim Kotsoyev (100 kq) topladığı xallara görə yeddinci göstəriciyə malikdir - 6112. O, beşqat Olimpiya çempionu Teddi Rineri (Fransa, 5900) qabaqlayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.