Zelenskidən ABŞ ilə bağlı açıqlama

Ukrayna və ABŞ-dəki komandalarımız görüşlərin keçirilməsi üçün işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. Zelenski videomüraciətində ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumat verib. Ukrayna Prezident Aparatının rəhbəri Andriy Yermakla ABŞ-nin milli təhlükəsizlik müşaviri Mayk Vals arasında telefon danışığı olduğunu bildirən Zelenski danışıqların məhsuldar keçdiyini ifadə edib. Ukrayna Prezident Aparatının rəhbəri Andriy Yermak da sosial media hesabındakı açıqlamasında ABŞ-nin milli təhlükəsizlik müşaviri Vals ilə telefon danışığı barədə məlumat verib.

O "Biz komandalarımızla görüşdük və bu vacib işi davam etdirmək barədə razılığa gəldik" - deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.