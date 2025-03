38 küçə və prospekt üzrə svetoforlara “yaşıl dalğa” əmri verildi

Bir neçə gündür paytaxtın mərkəzi küçə və prospetlərində axşam saatlarında yaranan nəqliyyat sıxlığının müddəti və sıxlıq olan yolların sayı artıb. Müşahidələr göstərir ki, bu proses Martın 3-dən başlayıb və davam edəcəyi ehtimal olunur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin müraciətində bildirilib.

"Təhlillər onu deməyə əsas verir ki, Ramazan ayı ilə əlaqədar bəzi vətəndaşlar şəxsi nəqliyyat vasitələrindən daha çox istifadəyə, xüsusilə də mərkəzi küçə və prospektlərdə yerləşən ictimai iaşə obyektlərində təşkil olunan iftar məclislərində iştirak etməyə üstünlük verirlər. Pik saatlarda yaranan nəqliyyat sıxlığının müddəti bu səbəbdən artmağa başlayır və nəticədə şəhərin digər yollarına da ( şəhərə giriş-çıxış yolları) təsir edir.



Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən hansı tədbirlər görülüb?

Mərkəz tərəfindən nəqliyyat intensivliyini artırmaq məqsədilə 38 küçə və prospekt üzrə svetoforlara “yaşıl dalğa” əmri verilib. Zəruri tədbirlərin görülməsi üçün mütəmadi yol polisi əməkdaşları ilə informasiya mübadiləsi aparılıb", - müraciətdə qeyd edilib.

Nəqliyyat intensivliyini artırmaq məqsədilə aşağıdakı küçə və prospektlərdə svetoforlara “yaşıl dalğa” əmri verilib.

1. S.Vurğun küçəsi;

2. A.Bakıxanov küçəsi;

3. M.Müşfiq küçəsi;

4. Mehdi Hüseyn küçəsi;

5. Ş.Bədəlbəyli küçəsi;

6. M.Füzuli küçəsi;

7. R.Behbudov küçəsi;

8. K.Rəhimov küçəsi;

9. 28 May küçəsi;

10. Ü.Hacıbəyli küçəsi;

11. Y.Səfərov küçəsi;

12. A.Cəlilov küçəsi;

13. Ak.Həsən Əliyev küçəsi;

14. Gülarə Qədirbəyova küçəsi;

15. İstiqlaliyyət küçəsi;

16. C.Hacıbəyli küçəsi;

17. Ə.Ağaoğlu küçəsi;

18. Vaqif küçəsi;

19. Ə.Dəmirçizadə küçəsi;

20. Nəsib bəy Yusifbəyli küçəsi;

21. Y.V.Çəmənzəminli küçəsi;

22. M.Araz küçəsi;

23. Nazim Hikmət küçəsi;

24. M.Mehdizadə küçəsi;

25. Nizami küçəsi;

26. Süleyman Rəhimov küçəsi;

27. Tbilisi prospekti;

28. 8 Noyabr prospekti;

29. Q.Qarayev prospekti;

30. İnşaatçılar prospekti;

31. Neftçilər prospekti;

32. Z.Əliyeva prospekti;

33. Azadlıq prospekti;

34. Azərbaycan prospekti;

35. Xətai prospekti;

36. Atatürk prospekti;

37. Parlament prospekti;

38. F.Xoyski prospekti.

