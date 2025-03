Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ-yə yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin bununla bağlı Fərman imzalayıb.

Bildirilib ki, bu vəzifəni Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Atlantika Departamentinin direktoru Aleksandr Darçiyev icra edəcək.

Qeyd edək ki, Rusiyanın ABŞ-dəki əvvəlki səfiri Anatoli Antonov olub.

